جرائم پیشہ عناصرسے شراب اورناجائزاسلحہ برآمد
گگومنڈی(نامہ نگار)جرائم پیشہ عناصرسے شراب اورناجائزاسلحہ برآمد۔چوکی انچارج تاجپورہ ذوالفقارعلی سب انسپکٹرنے چھاپہ مارکر رؤف رحمانی کوگرفتارکرکے شراب برآمدکرلی۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز445۔ای بی کارہائشی رؤف رحمانی جملیراروڈ پرکھڑاشراب فروخت کررہاتھاکہ چوکی انچارج تاجپورہ سب انسپکٹرذوالفقارعلی نے چھاپہ مارکرملزم کوگرفتارکرکے 20لٹردیسی شراب برآمدکرلی جبکہ شفیق اے ایس آئی نے سلیم کھرل کے قبضہ سے بھاری مقدارمیں شراب برآمدکرلی ہے ۔اس کے علاوہ راناعبدالستاراے ایس آئی نے دوران ریمارڈملزم کی نشاندہی پروقوعہ میں استعمال ہونے والی بندوق12بوربرآمدکرلی ۔پولیس نے مقدمات درج کر لئے ہیں۔