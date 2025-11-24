صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناکام حکومتی پالیسیاں، فیکٹریاں بند،مزدور بیروزگار،عمران دھنوتر

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار)کاروبار کی ترقی سے ہی ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ،حکومت کی پالیسیوں کی بدولت ملک میں فیکٹریاں بند اور مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ان خیالات کا اظہار رہنما تحریک انصاف عوامی ایم پی اے میاں عمران دھنوتر نے شاہجمال کے معروف بزنس مین مرید احمد ندیم بھٹہ سے ان کے بزنس پوائنٹ پر ملاقات کی۔۔۔

 اور انکی نئی مینو فیکچرنگ کمپنی رجسٹرڈ ہونے پر انہیں مبارکباد دی اور بڑی تعداد میں کام کرتے مزدوروں سے ملے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروبار اور مینو فیکچرنگ کی ترقی میں ہی روزگار بڑھتا ہے بد قسمتی سے ملک کے معاشی حالات اور بد ترین کرپشن اور کمیشن مافیا کے ہتھکنڈوں کے باعث ملکی سطح پر بڑی صنعتیں اور مینو فیکچرنگ کمپنیاں نہ صرف ملک سے سرمایہ سمیت نکل رہی ہیں ۔بلکہ کاروبار بھی دوسرے ملکوں میں شفٹ کر رہی ہیں جو کہ انتہائی نقصان دہ امر ہے حالیہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں سینکڑوں ارب روپے کی کرپشن کی بات نے ملک پر مسلط مکروہ چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اب بھی ملک کی تمام سیاسی اکائیاں صرف ایک نقطہ کہ غیر سیاسی طاقتوں کا کردار آئینی حدود تک مقید کیا جائے پر خلوص نیت سے متحد ہو جائیں اور ملک و ملت کی خاطر سیاسی نفرتیں کدورتیں اور انتقامی طرز سیاست ترک کر دیں تو پاکستان ایشین ٹائیگر بن جائیگا اس موقع پر منیر احمد بھٹہ تنویر بھٹہ آفاق بھٹہ شاہ زیب بلال و دیگر موجود تھے ۔

 

