پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کیلئے انتظامات مکمل کریں، عبدالقادر شاہین
کوٹ ادو(نامہ نگار )پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے چیف کوآرڈینیٹر عبدالقادر شاہین نے پی پی پی ڈسٹرکٹ کوٹ ادو کے ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر مختار کھو کھر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پاکستان پیپلزپارٹی 30 نومبر کو ضلعی سطح پر یوم تاسیس منائے گی۔۔۔
ملک کے تمام اضلاع میں یوم تاسیس کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے تمام ضلعی عہدیداران اپنے اپنے اضلاع میں یوم تاسیس کے انتظامات کریں، عبدالقادر شاہین نے کہا کہ 30 نومبر کو ہمارے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی پیپلز پارٹی ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں ہاریوں مزدوروں کاشتکاروں اور نچلے طبقے کی نمائندگی کرتی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کے لئے ایک مضبوط منشور دیا جس میں بنیادی حقوق، سماجی انصاف اور مساوات کا وعدہ تھا پیپلزپارٹی بھٹو شہید کے مشن اور فلسفے پر ثابت قدم ہے ۔اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جمہوریت کی مضبوطی اور عوام کو بااختیار بنانے کیلئے جدوجہد جاری رکھے گی۔