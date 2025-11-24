کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،بھائی جاں بحق، بہن زخمی
14 سالہ عبداللہ موقع پر ہی چل بسا ،گھر میں کہرام اہلخانہ غم سے نڈھال
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ملتان روڈ پر ڈگری کالج کے قریب تیز رفتار کار نے موٹرسائیکل کو ٹکر مار دی جس سے بھائی جاں بحق جبکہ بہن شدید زخمی ہوگئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 14 سالہ عبداللہ موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ اس کی بہن شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دی گئی۔جاں بحق نوجوان چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اچانک موت کی خبر گھر پہنچتے ہی کہرام مچ گیا اور اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے ۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ عبداللہ ایک ہونہار اور خوش اخلاق بچہ تھا جو ہمہ وقت والدین کا سہارا سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ناگہانی موت پر محلہ بھر میں سوگ کی فضا قائم ہو گئی۔
حادثے کا شکار ہونے والے بچوں کاوالد افضل جٹ پنجاب پولیس میں اے ایس آئی کے طور پر فرائض سرانجام دے رہا ہے اور کالج ٹاؤن کے رہائشی ہے ۔ افسوس ناک واقعے پر پولیس افسروں اور اہل علاقہ نے ان سے اظہار تعزیت کیا۔پولیس کے مطابق تیز رفتار کار سوار حادثے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے ۔ جائے حادثہ سے حاصل شواہد اور عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں تفتیش شروع کر دی گئی ہے جبکہ کار سوار کے خلاف قانونی کارروائی کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ غفلت اور تیز رفتاری کے باعث قیمتی جان کا ضیاع ہوا جس پر ذمہ دار کو قانون کے مطابق سزا دلائی جائے گی۔