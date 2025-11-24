سانپ کے ڈسنے سے نوجوان جاں بحق ،نماز جنازہ ادا
جہانیاں(نمائندہ دنیا)سانپ کے ڈسنے سے نوجوان جاں بحق نماز جنازہ ادا کردی گئی۔تفصیل کے مطابق نواحی گاؤں چک نمبر 11 ایم آر کے رہائشی محنت کش نوجوان محمد لطیف ولد اللہ دتہ کو تین روز قبل کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے کو کسی نامعلوم زہریلی چیز نے ڈس لیا۔۔۔
مگر انہوں نے سمجھا کہ شاید کانٹا لگا ہے اور دھیان نہ دیا۔ اسی غلط فہمی کے باعث بروقت علاج نہ ہوسکا اور زہر آہستہ آہستہ جسم میں پھیلتا رہا گزشتہ روز نوجوان کی اچانک طبیعت بگڑنے پر انہیں نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہوسکا اور زندگی کی بازی ہار گیا، سانپ کے ڈسنے سے جاں بحق ہونے والے نوجوان محمد لطیف کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک کردیا گیا ۔نماز جنازہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔