آتش بازی و مجرہ پارٹی سے دو ڈانسرز سمیت چھ گرفتار
بورے والا (سٹی رپورٹر)پولیس نے نواحی گاؤں 303 ای بی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے شادی کی تقریب میں ہونے والی اندھا دھند آتش بازی اور مجرہ پارٹی پر چھاپہ مار کر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ کئی ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او یاسر نواز کی قیادت میں ساہوکا پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی جہاں شادی کی تقریب میں نہ صرف آتش بازی کی جا رہی تھی بلکہ مجرہ پارٹی بھی جاری تھی۔ پولیس نے موقع سے لاہور سے آئی ہوئی دو ڈانسرز نِشال اور انعم سمیت خاور، یاسین، ظفر اور بشارت کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران شہباز، عمران، شہزاد، لیاقت سمیت 15 سے زائد افراد فرار ہو گئے جن کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ گرفتار افراد کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو نے کہا کہ شادیوں میں غیر اخلاقی سرگرمیوں، آتش بازی اور قانون شکنی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی اور عوام سے اپیل کی کہ اس قسم کی سرگرمیوں سے اجتناب کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔