مرغوں کی لڑائی پر جواء، 7گرفتار،داؤ پر لگی رقم برآمد
زخمی حالت میں مرغے اور موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی گئی
جلال پورپیروالا (نامہ نگار) بستی کھور میں مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیلنے کی اطلاع پر صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سات افراد کو گرفتار کر لیا۔ موقع سے زخمی حالت میں موجود مرغے ، داؤ پر لگی نقدی اور موٹرسائیکلیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ پولیس کے مطابق علاقے میں بدنام زمانہ جواء بازی کے اس غیر قانونی عمل کی شکایت پر چھاپہ مارا گیا جہاں شان، سعید، شہزاد، صدام، رحیم بخش، ہاشم اور منیر مرغوں کی لڑائی پر جواء کھیل رہے تھے ۔چھاپے کے دوران داؤ پر لگی 10 ہزار روپے کی رقم اور دو موٹرسائیکل قبضے میں لے لی گئیں، جبکہ لڑائی میں زخمی ہونے والے مرغوں کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف جواء ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
اسی دوران سٹی پولیس نے علاقے میں مشکوک حالت میں موجود محبوب اور عبدالرؤف کو روکا۔ تلاشی لینے پر ان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا، جس میں 30 بور کے دو پسٹل شامل ہیں۔ دونوں افراد کے خلاف الگ مقدمات درج کرکے انہیں حوالات منتقل کر دیا گیا۔پولیس حکام نے کہا ہے کہ علاقے میں جرائم، جواء بازی اور ناجائز اسلحہ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت مسلسل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن ہو سکے ۔