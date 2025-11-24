پلس پراجیکٹ میں وہاڑی کی پنجاب میں تیسری پوزیشن
ڈی سی کی زیرقیادت ریونیو ٹیم کی کھیوٹ پارٹیشن کیٹیگری میں کامیابی
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)پلس پراجیکٹ میں ضلع وہاڑی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور بورڈ آف ریونیو کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہاڑی نے رواں ماہ اہم سنگِ میل عبور کیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی مؤثر قیادت اور رہنمائی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کی زیر نگرانی ضلع بھر کی ٹیم نے کھیوٹ پارٹیشن، سنگل اونر اور ونڈاجات کی کیٹیگری میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ افسران نے ریکارڈ اپ ڈیٹ، زیر التوا معاملات کی تکمیل اور بروقت رپورٹنگ میں بہترین کارکردگی دکھائی، جس کی بنیاد پر صوبائی سطح پر وہاڑی کے کام کو سراہا گیا۔
ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے اس موقع پر کہا کہ ریونیو افسران، سٹاف اور متعلقہ ٹیموں نے انتہائی محنت اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جس نے وہاڑی کو پنجاب میں ایک نمایاں مقام دلایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پلس پراجیکٹ کے اہداف کی کامیاب تکمیل انتظامی بہتری، شفافیت اور عوامی خدمات کی فراہمی میں بہت مثبت پیش رفت کا ثبوت ہے ۔انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ضلع میں ریونیو سے متعلقہ تمام سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ عوام کو تیز، شفاف اور بااعتماد خدمات فراہم کی جا سکیں۔