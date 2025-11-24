تھانہ لڈن کی حدود میں پانچ چوریاں، لاکھوں کا نقصان
متعدد گھروں کا صفایا، شہریوں کی موٹرسائیکلیں بھی غائب، مقدمات درج
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)تھانہ لڈن کی حدود میں چوری کی مسلسل وارداتوں سے شہری شدید پریشان ہیں۔ گزشتہ چند روز میں پانچ مختلف مقامات پر گھروں، جیب اور موٹرسائیکلوں کی چوری کے واقعات رپورٹ ہوئے جن سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔تفصیل کے مطابق محمد اجمل بستی جوتیاں والی غلام شاہ کے گھر کے تالے توڑ کر برتنوں کے تین سیٹ، رضائیاں، گدے ، کڑھائی والی چادریں، برتن اور جوسر چوری کیے گئے جن کی مالیت تقریباً 78 ہزار روپے بتائی گئی ہے ۔ محمد ایوب نادر ولی دربار کے گھر سے 40 ہزار روپے نقدی، پمپ اور پنکھا لے جایا گیا جس کا تخمینہ 35 ہزار روپے ہے ۔عبدالکریم آرائیں بستی ماہراں والی موضع پلہ کی جیب سے موبائل فون (مالیت 50 ہزار) نکال لیا گیا۔
اسی طرح احمد سعید بلاڑہ دلاور عارف والا کی موٹر سائیکل جس کی مالیت ڈیڑھ لاکھ روپے ہے ، لے اڑی گئی۔عرس مظہر حسین اور یاسین مراد چک نمبر 56 بی کی موٹر سائیکل محمد صدیق کی شادی موضع میاں حاکم سے چرا کر فرار ہو گئے ۔پولیس نے تمام متاثرین کی درخواستوں پر الگ الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ، تاہم تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور نہ ہی کوئی چوری ٹریس ہو سکی ہے ۔ شہریوں نے بڑھتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔