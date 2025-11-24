واپڈا کی ریکوری بہتر، بجلی چوروں کیخلاف آپریشن جاری
غیر قانونی کنکشن منقطع، شہریوں سے بروقت بل جمع کرانے کی اپیل
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)واپڈا نے ریکوری کے نظام کو مزید مضبوط اور مؤثر بنا دیا ہے ، جس کے تحت واجبات کی وصولی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ یہ ٹیمیں مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ریکوری کو ہر صورت یقینی بنا رہی ہیں۔ کمرشل سپرنٹنڈنگ میپکو ملتان مہر قمر الزمان اور کمرشل اسسٹنٹ عاطف حمید نے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے ذمے بجلی کے بل بروقت ادا کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں۔انہوں نے کہا کہ بجلی چور قومی مجرم ہیں اور ایس ای واپڈا ملک وسیم کی ہدایات پر بجلی چوری کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔
خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر متعدد مقامات پر آپریشن کیے گئے جن کے دوران درجنوں غیر قانونی کنکشن منقطع کر دئیے گئے ، جبکہ کئی افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ۔مہر قمر الزمان نے کہا کہ بجلی چوری کے خلاف صفر برداشت کی پالیسی اپنائی گئی ہے اور ادارہ اس بات پر سرگرم ہے کہ صارفین کو منصفانہ اور بلا تعطل بجلی فراہم کی جا سکے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ بجلی کے واجبات جلد از جلد ادا کریں تاکہ ریکوری کے عمل میں مزید تیزی لائی جا سکے ۔ان کا کہنا تھا کہ بروقت ادائیگی نہ صرف قومی اداروں کو مستحکم کرتی ہے بلکہ عوامی سہولیات کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے ۔