ویلفیئر ٹرسٹ کا پیکیج،سینکڑوں سیلاب متاثرین مستفید
بستی دلواں میں متاثرہ خاندانوں میں دو ماہ کا راشن اور گرم سامان تقسیم
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر) بستی دلواں تحصیل میاں چنوں، ضلع خانیوال میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لئے ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بڑا ریلیف پیکیج تقسیم کیا گیا جس سے سینکڑوں متاثرہ خاندان مستفید ہوئے ۔ تقریب میں چیئرمین المصطفی عبدالرزاق ساجد نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خشک راشن، بستر، رضائیاں، گرم شالیں اور سردی کے کپڑے منظم انداز میں تقسیم کئے گئے ۔ریلیف کی تقسیم مقامی ہائی سکول کے کشادہ گراؤنڈ میں کی گئی جہاں مستحقین کے لئے باوقار اور منظم طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ میاں چنوں اور گردونواح کے متعدد علاقے حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہوئے تھے۔
پہلے مرحلے میں ٹرسٹ کی جانب سے کھانے پینے کی اشیا، جانوروں کے لئے چارہ اور میڈیکل کیمپ لگایا گیا جبکہ دوسرے مرحلے میں بستی موسیٰ خان کھکھ میں راشن تقسیم کیا گیا۔اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جامع مسجد غوثیہ نیلسن (برطانیہ) کے تعاون سے بستی دلواں میں دو ماہ کا راشن اور دیگر ضروری اشیا فراہم کی گئیں۔ تقریب میں جامع مسجد غوثیہ نیلسن کے امام و خطیب علامہ قاری خالد محمود، نصرت سلیم، ڈاکٹر طارق محمود، محمد سلیم، شاہ جاوید اقبال، میاں سجاد نازش، چودھری منشاء کھکھ اور مہر محمد کاشف دلو سمیت دیگر معززین نے شرکت کی اور انتظامات میں اہم کردار ادا کیا۔