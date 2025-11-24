صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
بوگس چیک دینے پر کاروباری شخصیات کیخلاف مقدمات

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) بھاری مالیت کے دو چیک ڈس آنر ہونے پر کاروباری شخصیات کے خلاف تھانہ لڈن میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ چیک باؤنس کے حالیہ واقعات نے مقامی تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔

تفصیل کے مطابق سیڈ کمپنی کے سیلز منیجر محمد عمران بستی مولوی واہ نے دیرینہ تعلقات کی بنیاد پر علی منڈی کے آڑھتی شہباز بھٹی (مکان نمبر NPA-274 بوریوالا) کو مکئی کے 75 بیگ فراہم کیے اور اس کے بدلے یو بی ایل امام بارگاہ روڈ بوریوالا برانچ کا پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے کا چیک وصول کیا۔ مقررہ تاریخ پر اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے پر چیک ڈس آنر ہوگیا جس پر تھانہ لڈن میں مقدمہ درج کردیا گیا۔دوسری جانب زمیندار محمد مظہر موضع گل شاہ نے عدم ادائیگی پر 19 نومبر 2024 کو مقدمہ نمبر 1485شاہد حسین راجپوت کے بھائی عابد حسین کے خلاف درج کروایا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد معززین کی پنچایت میں مہلت لی گئی اور شاہد حسین کے اکاؤنٹ کا چھ لاکھ روپے کا چیک اور عابد حسین کا اقرار نامہ اسٹام پیش کیا گیا۔، جس پر مدعی کی صلح کے بعد مشروط ضمانت منظور ہوئی۔ تاہم مقررہ تاریخ پر رقم نہ ہونے سے چھ لاکھ روپے کا چیک بھی ڈس آنر ہوگیا۔مدعی نے اس صورتحال پر ایڈیشنل سیشن جج وہاڑی کی عدالت میں شاہد حسین کے خلاف اندراج مقدمہ کی رٹ دائر کی جو منظور کر لی گئی۔ تھانہ لڈن میں مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

