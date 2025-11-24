مرغیوں کے فضلے سے بھری گاڑیاں شہریوں کیلئے وبال جان
کھلے ڈرم ، بغیر کور گاڑیوں سے اٹھتی شدید بدبو سے سانس لینا محال ،ماحول آلودہ
میلسی (نمائندہ دنیا)شہر کی اہم اور پرہجوم شاہراہوں پر مرغیوں کے فضلے سے بھری گاڑیوں کی غیر محفوظ آمدورفت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔ شام کے اوقات میں خصوصاً کھلے ڈرم اور ڈھانپنے کے بغیر چلنے والی ان گاڑیوں سے اٹھنے والی شدید بدبو نے ماحول کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے ۔ شہریوں کے مطابق یہ ناگوار بدبو گھنٹوں فضا میں پھیلی رہتی ہے جس کے باعث کھانسی، سانس کی تکالیف اور الرجی کی شکایات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار مقامی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو شکایات درج کرائی گئیں مگر مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔
شہریوں کے مطابق فضلہ بردار گاڑیاں روزانہ مرکزی شاہراہوں، گلیوں اور بازاروں سے گزرتی ہیں جس سے نہ صرف فضا آلودہ ہوتی ہے بلکہ صحت عامہ کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔عوام نے تحصیل اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لیا جائے ، فضلہ اٹھانے کے نظام کو محفوظ اور منظم بنایا جائے اور ایسی گاڑیوں کو مناسب طور پر ڈھانپ کر چلانے کی سختی سے پابندی کرائی جائے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ بگڑ کر پورے شہر کو صحت و صفائی کے بڑے بحران میں مبتلا کر سکتا ہے ۔