لودھراں، گرین ٹریکٹر سکیم ، 196کسانوں کو چابیاں فراہم
10لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی ، کسان کارڈ وزیراعلیٰ کی کسان دوستی کا ثبوت حکومتی وسائل سے فائدہ اٹھائیں اور وافر فصلیں کاشت کریں، عبدالرحمٰن کانجو
لودھراں(سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کے سرسبزپنجاب ویژن کے مطابق پنجاب بھرکی طرح لودھراں میں بھی گرین ٹریکٹرتقسیم کئے گئے ۔ضلع لودھراں کے 196 کسانوں و کاشتکاروں میں 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹرکی سبسڈی کے ساتھ ٹریکٹرکی چابیاں فراہم کی گئیں۔ تقریب میں وفاقی وزیرمملکت پاور اور پبلک افیئرعبدالرحمٰن خان کانجو،ایم پی اے شازیہ حیات ترین بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔
اے سی ارم شہزادی، ڈپٹی ڈائریکٹرزراعت ملک ظفر، راؤ دلشاد اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت،ڈی او واٹرمینجمنٹ امتیاز فاروقی و دیگرافسربھی تقریب میں موجودتھے۔وفاقی وزیرمملکت عبدالرحمٰن خان کانجو نے کہا کہ 196ہائی پاور ٹریکٹرکی 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹرکی سبسڈی اور کسان کارڈ کی فراہمی وزیراعلیٰ کی کسان دوستی کا واضح ثبوت ہے ۔حکومت نے گندم کی امدادی قیمت فصل سے پہلے ہی مقررکردی ہے۔
کسان حکومتی وسائل سے فائدہ اٹھائیں اور وافر فصلیں کاشت کریں۔سابق چیئرمین ضلع کونسل میاں راجن سلطان پیرزادہ نے کہا حکومت کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سستے زرعی مدخل فراہم کرکے غذائی ضروریات پورا کرناچاہتی ہے ۔اے ڈی سی جنرل لیاقت علی گیلانی نے کہا ہمارا ضلع لودھراں زرعی اور زرخیزضلع ہے ۔ملکی زرعی پیداوارمیں لودھراں کاحصہ باقی جنوبی پنجاب کے اضلاع سے زیادہ ہے ۔وزیراعلیٰ مریم نواز نے لودھراں پر شفقت کی نظر رکھی ہوئی ہے ۔