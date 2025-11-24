صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمیندار نے غیر قانونی طور پرگلی کی ٹف ٹائل اکھاڑ دی

  • ملتان
زمیندار نے غیر قانونی طور پرگلی کی ٹف ٹائل اکھاڑ دی

گلی اونچی کرنے کی آڑ میں 300فٹ ٹائل ہٹائی،اے سی کبیروالا کو درخواست

جودھ پور (نمائندہ دنیا) مقامی بااثر زمیندار نے گلی کو اونچا کرنے کے بہانے حال ہی میں لگائی گئی ٹف ٹائل غیر قانونی طور پر اکھاڑ دی، جس پر اہلِ محلہ شدید پریشان ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ گلی اونچی ہونے سے گھروں میں سیوریج اور بارش کا پانی داخل ہو سکتا ہے جو نقصان کا باعث بنے گا۔متاثرہ شہری قیصر اعجاز ٹوبہ نے اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ گلی فخر ہراج والی میں تقریباً تین سو فٹ ٹف ٹائل اللہ دتہ اور اس کے ساتھیوں نے بغیر اجازت ہٹا دی ہے ، جس کی کسی افسر یا گلی مکین کو اطلاع نہیں دی گئی۔

انہوں نے کہا کہ گلی اونچی ہونے سے مکانات نیچے ہو جائیں گے اور بارش یا سیوریج کا پانی گھروں میں بھر سکتا ہے۔درخواست پر اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا نے نوٹس لیتے ہوئے ٹی ایم اے کبیروالا کے ملازمین مرزا اسرار بیگ و دیگر کو موقع پر بھیجا اور کام رکوا دیا، تاہم کچھ دیر بعد زمیندار نے دوبارہ کام شروع کرا دیا۔اہل محلہ نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا سے مطالبہ کیا ہے کہ گلی سے ٹف ٹائل اوکھاڑنے پر اللہ دتہ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گلی کو دوبارہ اپنی اصل سطح پر تعمیر کروایا جائے ۔

 

