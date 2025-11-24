خاتون سے زیادتی کوشش کے شبہ پر شہری پر بدترین تشدد
بال، بھنویں ، مونچھیں مونڈ دیں،ناک زمین پر رگڑوائی ، منہ سے جوتی اٹھوائی پیشاب پلانے جیسا غیر انسانی سلوک بھی کیا گیا، ویڈیو وائرل،مقدمات درج
وہاڑی،میلسی (خبر نگار،نمائندہ دنیا) نواحی علاقے چک نمبر 119 ڈبلیو بی میں خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش کے شبہ پر شہری محمد رمضان عرف پیر بخش کو اغواء کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ محمد منیر، محمد اکرم، محمد یحیی، محمد جاوید اور محمد زاہد اسے زبردستی گھر لے گئے جہاں اس کے سر کے بال، بھنویں اور مونچھیں مونڈ دی گئیں، ناک زمین پر رگڑوائی گئی، منہ سے جوتی اٹھوائی گئی اور مبینہ طور پر پیشاب پلانے جیسا غیر انسانی سلوک بھی کیا گیا۔ واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد معاملہ شدت اختیار کر گیا۔اطلاع ملنے پر تھانہ مترو پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فریقین کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرلئے۔
محمد رمضان کے خلاف خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش کا، جبکہ دیگر ملزموں کے خلاف تشدد اور تذلیل کے الزامات کے تحت مقدمات قائم کئے گئے ۔ پولیس نے تین نامزد ملزموں کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لئے چھاپے جاری ہیں۔متاثرہ شخص کے ورثاء کا کہنا ہے کہ اس پر لگایا گیا الزام بے بنیاد ہے اور سیاسی مخالفت کے باعث اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے ۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی چودھری سعید احمد سیال، ایس ایچ او تھانہ مترو سلیمان منور اور تفتیشی افسر انسپکٹر قاسم خان نے کہا ہے کہ دونوں مقدمات کی تفتیش میرٹ پر کی جا رہی ہے اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دلائی جائے گی۔