ڈی سی کا جہانیاں کے ہسپتالوں میں طبی سہولتوں کاجائزہ
ادویات کی دستیابی ،صفائی ستھرائی اورڈاکٹروں کی حاضری کا ریکارڈ چیک کیا
خانیوال، جہانیاں (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے اتوار کے روز بھی تحصیل جہانیاں کا اچانک دورہ کر کے مختلف سرکاری ہسپتالوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ اور اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں فہد نور بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتالوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور مریضوں و لواحقین سے طبی سہولیات اور ادویات کی دستیابی کے بارے میں استفسار کیا۔ اس دوران ڈاکٹروں اور عملے کی حاضری، ادویات کے سٹاک اور ہسپتالوں کے ریکارڈ کی پڑتال بھی کی گئی۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترجیحات میں صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی سر فہرست ہے اور سروس ڈیلیوری کی مؤثر نگرانی کے لیے یہ اچانک دورے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہسپتالوں کے انتظامات میں بہتری، مریضوں کے لیے آسانی اور اسٹاف کی ذمہ داریوں کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ڈپٹی کمشنر خانیوال نے مزید کہا کہ اس قسم کے دورے جاری رہیں گے تاکہ عوام کو معیار کی طبی سہولیات بروقت فراہم کی جا سکیں اور سرکاری ہسپتالوں میں شفافیت و نظم قائم رہے ۔