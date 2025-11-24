صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی کے طالب علم کی ہاسٹل میں خودکشی

  • ملتان
بلوچ طالبعلم ابوبکر نے والد سے جھگڑ کر پھندا لے لیا، لاش ہسپتال منتقل

ملتان(خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے ہاسٹل میں مبینہ طور پر خودکشی کرلی۔ تفصیل کے مطابق بلوچستان سے تعلق رکھنے والے محمد ریاض، جو شعبۂ سائیکالوجی کا طالب علم تھا، یونیورسٹی کے ابوبکر ہال کے کمرہ نمبر 6 میں پھندا لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھا۔مرحوم کے کزن کے مطابق محمد ریاض کا چند روز قبل اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا جس کا وہ شدید رنج رکھتا تھا۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہاسٹل انتظامیہ نے فوری طور پر ریسکیو کو طلب کیا اور محمد ریاض کو طبی امداد کے لئے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں کے مطابق وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ڈاکٹرز نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ طالب علم نے پھندا لینے سے قبل ممکنہ طور پر کوئی زہریلی شے بھی کھائی ہو، کیونکہ اسے بروقت طبی امداد فراہم کئے جانے کے باوجود وہ جانبر نہ ہوسکا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موت کے اصل اسباب کا تعین پوسٹ مارٹم اور دیگر میڈیکل رپورٹس کے بعد ہی ممکن ہوگا۔

 

