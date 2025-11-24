اقلیتیں ملکی ترقی کیلئے کردار ادا کررہیں،بشپ یوسف
عوام ،سکیورٹی اداروں کی قربانیوںسے امن کا قیام ممکن ہوسکا ،خطاب
ملتان (کرائم رپورٹر)کیتھولک کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی و بین الکلیساء مکالمہ کے زیراہتمام آگاہی و موبلائزیشن سیشن اور ششماہی منصوبہ بندی اجلاس بشپ ہاؤس ملتان میں منعقد ہوا۔ تقریب کی صدارت کمیشن کے چیئرمین بشپ یوسف سوہن نے کی۔ اس موقع پر سی سی آئی ڈی کے ڈائریکٹر فادر ڈینیئل تاج، ایگزیکٹیو سیکرٹری سیموئیل کلیمنٹ، علامہ ڈاکٹر ارشد علی بلوچ، علامہ ابوبکر عثمان الازہری، پروفیسر عبدالماجد وٹو، علامہ سید مجاہد عباس گردیزی، ملک عمر کمبوہ، بشارت عباس قریشی سمیت مختلف مذاہب و مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔بشپ یوسف سوہن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے خداوند نے بے شمار برکات سے نوازا ہے اور یہاں کے لوگ، ثقافتیں اور روایات ملک کی اصل پہچان ہیں۔