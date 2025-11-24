ٹیکسوں کابھاری بوجھ معیشت کیلئے تباہ کن، راشد اقبال
حکومت ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 18فیصد کرنے کی پلاننگ کررہی
ملتان (لیڈی رپورٹر) سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال نے کہا ہے کہ ٹیکسوں کا بھاری بوجھ معیشت کے لئے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے دعوؤں اور حقائق میں کھلا تضاد ہے اور غیر حقیقی توقعات معیشت پر ڈالی جا رہی ہیں۔میاں راشد اقبال نے بتایا کہ حکومت 2028ء تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 18 فیصد کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے ، جبکہ کمزور معیشت پر بھاری ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے ۔ بزنسز سے ٹیکس وصولیاں 2.2 ٹریلین سے بڑھ کر 5.3 ٹریلین روپے ہو چکی ہیں، اور تنخواہ داروں سے ٹیکس وصولیاں 206 فیصد بڑھ گئی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ تین سال میں کاروباری گروپس سے 131فیصد اضافی ٹیکس وصول کیا گیا، اور پٹرولیم لیوی میں 760فیصد اضافہ ہوا ہے ۔میاں راشد اقبال نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس ٹیکس بوجھ اور مہنگائی کی صورتحال کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ مقامی سرمایہ کار بھی سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ سرمایہ کاری کے لیے مراعات اور سہولیات فراہم کی جائیں، یوٹیلیٹی بلز اور ٹیکس ریٹس کم کئے جائیں، اور سرکاری اداروں کی مداخلت کم کی جائے ۔