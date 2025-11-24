ملتان میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا پروقار کانووکیشن
174فیلوز اور 38ممبرز کو ڈگریاں تفویض ،ممتاز شخصیات ،طلبہ کی شرکت
ملتان (لیڈی رپورٹر)کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان (سی پی ایس پی) کے زیرِ اہتمام 58ویں کانووکیشن کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں 174فیلوز اور 38ممبرز کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ تقریب میں چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز طبی شخصیات، فیکلٹی ممبران، ہسپتالوں کے سربراہان، آرمی میڈیکل کور کے افسر اور فیلوز کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک سے ہوا جسے سی پی ایس پی کے کونسلر پروفیسر عامر زمان خان نے کیا۔ سٹیج سیکرٹری کے فرائض ڈاکٹر قرۃ العین نے انجام دیئے۔
مہمان خصوصی سابق وائس پریزیڈنٹ سی پی ایس پی اور چیئرمین یونیورسٹی پروفیسر راشد لطیف خان تھے جبکہ پروفیسر ہارون خورشید پاشاہ اور وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر مہناز خاکوانی نے گیسٹ آف آنر کے طور پر شرکت کی۔ریجنل ڈائریکٹر سی پی ایس پی ملتان پروفیسر غلام مجتبیٰ نے فیلوز سے حلف لیا اور انہیں عملی زندگی میں دیانت داری، فرض شناسی اور خدمتِ انسانیت کو اپنا شعار بنانے کی تاکید کی۔ صدر سی پی ایس پی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے مہمانانِ خصوصی اور فیلوز کا خیرمقدم کیا اور بتایا کہ سی پی ایس پی کے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔