نیشنل گیمز،بیس بال کا تربیتی کیمپ ملتان میں لگانے کا فیصلہ
کیمپ ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس میں 3دسمبر تک لگایا جائے گا
ملتان (خصوصی رپورٹر) نیشنل گیمز، جو آئندہ ماہ کراچی میں منعقد ہونے جا رہے ہیں، کی تیاریوں کے سلسلے میں مختلف کھیلوں کے تربیتی کیمپس کے آغاز کا فیصلہ کرلیا گیا ہے ۔ اسی سلسلے میں سپورٹس بورڈ پنجاب نے پنجاب بیس بال ٹیم کا تربیتی کیمپ ملتان میں لگانے کا اعلان کیا ہے ، جو آج 24 نومبر کو ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس ملتان میں شروع ہوگا اور 3دسمبر 2025تک جاری رہے گا۔ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان عدنان نعیم کے مطابق کیمپ کے بہترین انعقاد کے لئے تمام انتظامات مکمل کرلئے گئے ہیں۔ کھلاڑیوں کی روزانہ تربیتی سرگرمیاں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس میں ہوں گی جبکہ شریک کھلاڑیوں کے قیام و طعام کے لئے سپورٹس یوتھ ہاسٹل میں معیاری انتظامات کئے گئے ہیں۔
اس سلسلے میں انتظامی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں وقار احمد مرزا، عدنان مغل، تابش حیات بھٹی اور ناصر حسین شامل ہیں۔ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ تربیتی سیشنز، رہائش، سہولیات اور کھلاڑیوں کی ضروریات سے متعلق تمام امور کی نگرانی کرے ۔کیمپ کے لئے کوچ محمد حسن جمیل کو رابطہ آفیسر مقرر کیا گیا ہے جبکہ نائب صدر پاکستان فیڈریشن بیس بال محمد جمیل کامران بھی تکنیکی معاونت فراہم کریں گے۔ عدنان نعیم نے کہا کہ سپورٹس بورڈ پنجاب اور سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ملتان کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا جا رہا ہے ، جس پر وہ شکر گزار ہیں۔