میپکو ریجن میں فیلڈ سٹاف کو حفاظتی دستانے فراہم
ملتان ریجن کے لائن مین اور گرڈ سٹاف کو 6220دستانے دیئے گئے
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ریجن میں فیلڈ اور گرڈ سٹیشنوں کے عملے کو فرائض کی محفوظ انجام دہی کیلئے 6ہزار 220جوڑے ربڑ اور پروٹیکٹو گلوز فراہم کر دیئے گئے ہیں۔ میپکو کے ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ ملک جاوید اقبال کی جانب سے جاری کی گئی الاٹمنٹ کے مطابق 9 آپریشن سرکلوں، پراجیکٹ کنسٹرکشن، جی ایس او ملتان سرکل، جی ایس او ساہیوال سرکل اور گرڈ سسٹم کنسٹرکشن (جی ایس سی) کے لائن، فیلڈ اور گرڈ سٹیشن سٹاف کو 3 ہزار 110 جوڑے ربڑ گلوز اور 3ہزار 110جوڑے پروٹیکٹو گلوز جاری کئے گئے ہیں۔
ڈائریکٹر میٹریل مینجمنٹ نے تمام آپریشن، کنسٹرکشن، جی ایس او اور جی ایس سی ڈائریکٹوریٹس کے سپرنٹنڈنگ انجینئرز اور پراجیکٹ ڈائریکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ ریجنل سٹور ملتان سے فوری طور پر لائن مین گریڈ ون اور لائن مین گریڈ ٹو کے لئے مختص دستانوں کے جوڑے وصول کریں تاکہ فیلڈ سٹاف کو کام کے دوران درپیش خطرات سے محفوظ بنایا جا سکے۔انہوں نے مزید کہا کہ حفاظتی سامان کی فراہمی مسلسل جاری رہے گی اور میپکو فیلڈ سٹاف کی سلامتی اولین ترجیح ہے ۔ لائن سٹاف کی حفاظت یقینی بنانے سے نہ صرف حادثات میں کمی آئے گی بلکہ کام کی رفتار اور کارکردگی میں بھی بہتری ہوگی۔