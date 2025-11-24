ملتان: ریسکیو 1122 نے 427 افرادکی طبی اعانت کی
ملتان (کرائم رپورٹر)ریسکیو 1122 ضلع ملتان نے مجموعی طور پر 427 ایمرجنسیز کو ریسپانڈ کرتے ہوئے اتنے ہی افراد کو ریسکیو کیا۔ ان ایمرجنسیز میں 409 ملتان شہر، 9 شجاع آباد اور 9 جلالپور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔ایمرجنسیز کی نوعیت کے مطابق ٹریفک حادثات سب سے زیادہ پیش آئے ، جن کی تعداد 86 تھی۔
ان میں 80 حادثات ملتان، 5 شجاع آباد اور 1 جلالپور پیر والا میں ہوئے ۔ میڈیکل ایمرجنسیز کی تعداد 289 رہی، جن میں 280 ملتان، 4 شجاع آباد اور 5 جلالپور پیر والا میں مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔اس کے علاوہ 4 فائر ایمرجنسیز، 6 کرائم انسیڈنٹس اور 26متفرق ایمرجنسیز رپورٹ ہوئیں۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 408 افراد ملتان، 10 شجاع آباد اور 9 جلالپور پیر والا میں ریسکیو کئے گئے ۔ریسکیو 1122 نے شہریوں کی بروقت مدد کر کے ایمرجنسی مینجمنٹ اور فوری امداد کے حوالے سے اپنی موثر خدمات کو دوبارہ ثابت کیا۔