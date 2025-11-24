صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان: ریسکیو 1122 نے 427 افرادکی طبی اعانت کی

  • ملتان
ملتان: ریسکیو 1122 نے 427 افرادکی طبی اعانت کی

ملتان (کرائم رپورٹر)ریسکیو 1122 ضلع ملتان نے مجموعی طور پر 427 ایمرجنسیز کو ریسپانڈ کرتے ہوئے اتنے ہی افراد کو ریسکیو کیا۔ ان ایمرجنسیز میں 409 ملتان شہر، 9 شجاع آباد اور 9 جلالپور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔ایمرجنسیز کی نوعیت کے مطابق ٹریفک حادثات سب سے زیادہ پیش آئے ، جن کی تعداد 86 تھی۔

 ان میں 80 حادثات ملتان، 5 شجاع آباد اور 1 جلالپور پیر والا میں ہوئے ۔ میڈیکل ایمرجنسیز کی تعداد 289 رہی، جن میں 280 ملتان، 4 شجاع آباد اور 5 جلالپور پیر والا میں مریضوں کو طبی امداد فراہم کی گئی۔اس کے علاوہ 4 فائر ایمرجنسیز، 6 کرائم انسیڈنٹس اور 26متفرق ایمرجنسیز رپورٹ ہوئیں۔ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 408 افراد ملتان، 10 شجاع آباد اور 9 جلالپور پیر والا میں ریسکیو کئے گئے ۔ریسکیو 1122 نے شہریوں کی بروقت مدد کر کے ایمرجنسی مینجمنٹ اور فوری امداد کے حوالے سے اپنی موثر خدمات کو دوبارہ ثابت کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر