چھ جرائم پیشہ عناصر گرفتار، شراب، ناجائز اسلحہ برآمد
عدنان ،دلبر ،لطیف،عظیم ،اللہ دتہ اور دانش شامل، الگ الگ مقدمات درج
بورے والا(سٹی رپورٹر )پولیس کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن ،چھ جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر کے 114 لٹر شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔تفصیلات کے مطابق تھانہ شیخ فاضل پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزموں عدنان شریف،دلبر حسین،لطیف،عظیم اور اللہ دتہ کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے مجموعی طور پر 114 لٹر شراب برآمد کی گئی۔
جبکہ ناجائز اسلحہ بھی تحویل میں لے لیا گیا ،ملزموں کے خلاف 5 الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے منشیات و ناجائز اسلحہ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔دریں اثنا ئپولیس تھانہ سٹی کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے دانش کو ناجائز اسلحہ 12بور ریپئٹرسمیت گرفتار کرکے حوالات میں بند کردیا اور مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کردی ہے ۔