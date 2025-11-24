کبیروالا سبزی منڈی میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کا انکشاف
سیکرٹری اور عہدیدار شہریوں کو رشوت لے کر پارکنگ سٹینڈز قائم کرارہے
ملتان (لیڈی رپورٹر) کبیر والا کی سبزی منڈی میں سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اقبال سرگانہ، صدر سبزی منڈی نذیر عمرانہ اور نائب صدر شیخ عاصم پر الزام ہے کہ انہوں نے ملی بھگت سے پارکنگ سٹینڈ اور سرکاری دفتر کی جگہ پر غیر قانونی طور پر پھڑئیے بٹھا دیئے اور ہر ہفتے فی پھڑیا 50 ہزار روپے تک وصول کر رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق منڈی میں پارکنگ کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسانوں، آڑھتیوں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
ٹھیکیدار، جسے پارکنگ سٹینڈ کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، چھ ماہ گزرنے کے باوجود اپنی جگہ حاصل نہیں کر سکا، حالانکہ اس نے مطلوبہ رقم جمع کروا دی تھی۔ دکانداروں نے بتایا کہ سیکرٹری اور دیگر عہدیدار ہر پھڑیا سے باقاعدگی سے رشوت وصول کر رہے ہیں اور جس جگہ پر پارکنگ ہونی چاہئے ، وہاں غیر قانونی قبضہ کرکے آمدنی حاصل کی جا رہی ہے ۔ اس عمل کو پنجاب مارکیٹ کمیٹی ایکٹ کی صریح خلاف ورزی، اختیارات سے تجاوز، سرکاری آمدن کو نقصان اور مالی بدعنوانی قرار دیا گیا ہے ۔