بی زیڈیو:سپورٹس میلہ رنگا رنگ سرگرمیوں کیساتھ اختتام پذیر
بیڈمنٹن ،ٹیبل ٹینس، کرکٹ، رسہ کشی، کیرم بورڈ،فٹبال شوٹ آؤٹ مقابلے
ملتان(خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی میں آفیسرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ سپورٹس میلہ رنگا رنگ مقابلوں اور بھرپور سرگرمیوں کے بعد اختتام پذیر ہوگیا۔ ترجمان سید شہزاد علی شاہ کے مطابق میلے کا بنیادی مقصد یونیورسٹی افسروں، عملے اور ملازمین کو صحت مند سرگرمیوں کے ذریعے باہمی ہم آہنگی، ٹیم ورک اور مثبت سوچ کو فروغ دینا تھا۔سپورٹس میلے میں کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، رسہ کشی، کیرم بورڈ، فٹبال شوٹ آؤٹ، تیز دوڑ سمیت دیگر دلچسپ کھیلوں کے مقابلے منعقد کئے گئے۔
مختلف شعبہ جات کے افسروں اور ملازمین نے نہ صرف بھرپور شرکت کی بلکہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپورٹس مین اسپرٹ بھی دکھائی۔ تین روز تک جاری رہنے والے ان مقابلوں میں ماحول مکمل طور پر خوشگوار اور جوش و خروش سے بھرپور رہا، جبکہ اساتذہ اور افسروں نے شرکت کرنے والے ٹیم ممبران کی حوصلہ افزائی جاری رکھی۔اختتامی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری خلیل احمد کھور نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں نہ صرف ذہنی و جسمانی صحت کے لئے مفید ہیں بلکہ ادارے میں مثبت ماحول، ورک پلیس ہم آہنگی اور ٹیم ورک کو پروان چڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔