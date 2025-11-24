پی ایچ اے ملتان میں سموگ تدارک کے اقدامات جاری
گرین بیلٹس پر پانی چھڑکاؤ، شجرکاری اور صفائی کے کام کو تیز کردیا گیا
ملتان (وقائع نگار خصوصی) حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں پی ایچ اے ملتان کی سموگ تدارک کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں شہر کی گرین بیلٹس میں موسمی پھولوں، درختوں اور پودوں کی شجرکاری کے ساتھ پانی کا چھڑکاؤ روزانہ صبح و شام کے اوقات میں کیا جا رہا ہے تاکہ سبزہ زار کی صحت اور پھولوں کی نشوونما کو یقینی بنایا جا سکے ۔ہارٹیکلچر ایجنسی کے مالی اور متعلقہ عملہ گرین بیلٹس کی صفائی، پودوں کی تراش خراش اور پانی کی مسلسل فراہمی میں مصروف ہیں۔ شہر کے پارکوں اور گرین بیلٹس میں شجرکاری کے منصوبے بھی جاری ہیں۔
تاکہ شہر کا ماحولیاتی توازن بہتر بنایا جا سکے اور سموگ کے اثرات کم ہوں۔ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی کریم بخش نے شہر میں جاری سرگرمیوں کا دورہ کیا اور عملے کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ موسمی پھولوں اور پودوں کی حفاظت کے لئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو پانی کی فراہمی اور پودوں کی دیکھ بھال میں مکمل تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ گرین بیلٹس میں صفائی اور شجرکاری کے معیار کو بلند رکھتے ہوئے منصوبے شفاف انداز میں مکمل کئے جائیں۔ ہدایات کے مطابق پارکوں میں جاری ترقیاتی منصوبے بھی جلد از جلد مکمل کئے جائیں گے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔