زکریا یونیورسٹی:سکیورٹی ایمرجنسی، طلبہ و عملہ کیلئے ایس اوپیز
کارڈ لازمی، داخلی راستے محدود، میڈیکل سنٹر اور سی سی ٹی وی فعال کرنے کی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی میں سکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لئے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ، اور طلبہ، اساتذہ، عملے اور زائرین کے لئے سخت حفاظتی اقدامات کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ ہائیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں یونیورسٹی انتظامیہ نے تمام شعبوں کو فوری احکامات جاری کردیئے ہیں۔آر او ڈاکٹر مقرب اکبر کے مطابق یونیورسٹی اوقات کار کے دوران صرف ایک مرکزی دروازہ کھلا رہے گا جبکہ دیگر تمام داخلی راستے بند رہیں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ تمام شعبہ جات کے چیئرمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے عملے اور طلبہ کے فوری طور پر کارڈز تیار کروائیں۔
انہیں پابند کیا جائے کہ یونیورسٹی میں قیام کے دوران کارڈ ہر وقت گلے میں نمایاں طور پر لٹکائے رکھیں۔مزید بتایا گیا ہے کہ تمام شعبہ جات میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا عمل تیز کردیا گیا ہے جبکہ الیکٹریکل ونگ کو ہدایت کی گئی ہے کہ یونیورسٹی میں خراب تمام لائٹس کو فوری طور پر درست کیا جائے تاکہ کیمپس میں اندھیرے کے مقامات باقی نہ رہیں۔یونیورسٹی میں داخل ہونے والے مہمانوں کے شناختی کارڈ گیٹ پر جمع کروائے جا رہے ہیں اور ان کی آمد و رفت کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔