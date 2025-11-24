انسداد ڈینگی اقدامات کیلئے کمیٹی قائم کردی ،کلثوم پراچہ
پانی کے نکاس، گملوں،نیم کھلے مقامات کو خشک رکھا جائے :تقریب سے خطاب
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان میں ڈینگی سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور مختلف عملی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق یونیورسٹی میں انسدادِ ڈینگی مہم مستقل بنیادوں پر جاری ہے اور اس مقصد کے لئے قائم کمیٹی فعال کردار ادا کر رہی ہے ۔ اسی کمیٹی نے آگاہی سیمینار کا اہتمام کیا جس کی مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ تھیں جبکہ رجسٹرار ڈاکٹر ثمینہ اختر نے مہمانِ اعزاز کے طور پر شرکت کی۔سیمینار کے مہمانِ مقرر ایم این ایس زرعی یونیورسٹی ملتان کے معروف ماہرِ حشریات ڈاکٹر اُنصر نعیم اللہ تھے ۔ انہوں نے ڈینگی وائرس، ملک میں موجودہ صورتحال، علامات، ابتدائی طبی نشانات اور مؤثر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جامع لیکچر دیا۔
انہوں نے شرکاء کو صفائی، پانی کے نکاس، گملوں، ٹینکیوں اور نیم کھلے مقامات پر جمع پانی کو خشک رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کیا۔وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کہا کہ سیمینار اور واک کا مقصد طلبہ، اساتذہ اور عملے میں ڈینگی کے خلاف اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو مضبوط بنانا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے متی تل اور کچہری کیمپس میں اکتوبر اور نومبر کے دوران بھرپور فومیگیشن کی گئی تاکہ ڈینگی پھیلانے والے مچھروں کی افزائش کو مؤثر انداز میں روکا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ حفاظتی اقدامات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے تاکہ طلبہ اور عملے کے لئے محفوظ اور صحت مند ماحول برقرار رکھا جا سکے ۔اس موقع پر شعبہ زولوجی کی لیبارٹری میں ڈینگی کے لاروا کی شناخت کے لئے عملی تربیت بھی فراہم کی گئی۔