میپکو نادہندگان سے 17لاکھ 35ہزارروپے وصول

  • ملتان
میپکو نادہندگان سے 17لاکھ 35ہزارروپے وصول

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو بہاولنگر سرکل خالد حسین سیال اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں مدرسہ سب ڈویژن بہاولنگر کے مختلف شہری ودیہی علاقوں میں نادہندگان کے خلاف آپریشن کیاگیا۔

 ایکسین بہاولنگر ڈویژن ملک فیض حمید اور ایس ڈ ی او مدرسہ سب ڈویژن عبیداللہ کھوسہ کی سربراہی میں میپکو ، رینجرز اور پولیس کی جوائنٹ فورسز نے 40سے زائد رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے 17لاکھ35ہزار روپے واجبات /بقایاجات وصول کرکے خزانے میں جمع کروائے گئے ۔مشترکہ ٹیم نے 3 لاکھ 55ہزارروپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 9مستقل نادہندگان کے کنکشنز منقطع کرکے سنگل فیز میٹرز اور 120فٹ پی وی سی اُتارکر قبضہ میں لے لی۔ 

 

