کہروڑپکا میں تجاوزات کے خاتمہ کیلئے ریڑھیوں کی منتقلی
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے پیرا فورس کے ہمراہ شہر میں انکروچمنٹ روکنے کے لیے کارروائی کرتے ہوئے ماڈل بازار میں ریڑھیوں کو منتقل کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ ماڈل بازار کو فعال کر رہے ہیں اور تمام ریڑھی بان اپنی مختص جگہ پر سامان لگائیں تاکہ شہر کی خوبصورتی اور ٹریفک کی روانی برقرار رہے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ شہر میں انکروچمنٹ پیدا کرنے والی ریڑھیوں اور دکانداروں کو متعدد بار وارننگ دی گئی اور جرمانے بھی کیے گئے ۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مرتبہ سامان ضبطی کے ساتھ قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ دکاندار اور ریڑھی بان تعاون کریں تاکہ کسی بھی مسئلے سے بچا جا سکے اور شہر میں نظم و ضبط برقرار رہے ۔