ڈی سی کا لیاقت پورکا دورہ، بہتر عوامی سہولتوں کی ہدایت
ہسپتال میں مریضوں کی عیادت، ستھرا پنجاب کے تحت اقدامات کا جائزہ
رحیم یارخان، لیاقت پور (ڈسٹرکٹ رپورٹر، تحصیل رپورٹر) ڈپٹی کمشنر رحیم یارخان ظہیر انور جپہ نے کہا ہے کہ عوامی فلاح کے منصوبے حکومت کی پہلی ترجیح ہیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تحصیل ہسپتال کا معائنہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور مختلف شعبوں میں طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف مریضوں کو معیاری طبی سہولیات، صفائی اور خوش اخلاقی کو یقینی بنائیں۔بعد ازاں انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے اقدامات کی مانیٹرنگ کی اور بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے سڑکوں کی دھلائی اور صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔میونسپل سٹیڈیم میں کھیلوں کی سہولتوں اور میونسپل پارک میں تفریحی انتظامات کا جائزہ لیا اور پودے بھی لگائے ۔