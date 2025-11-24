صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا لیاقت پورکا دورہ، بہتر عوامی سہولتوں کی ہدایت

  • ملتان
ڈی سی کا لیاقت پورکا دورہ، بہتر عوامی سہولتوں کی ہدایت

ہسپتال میں مریضوں کی عیادت، ستھرا پنجاب کے تحت اقدامات کا جائزہ

رحیم یارخان، لیاقت پور (ڈسٹرکٹ رپورٹر، تحصیل رپورٹر) ڈپٹی کمشنر رحیم یارخان ظہیر انور جپہ نے کہا ہے کہ عوامی فلاح کے منصوبے حکومت کی پہلی ترجیح ہیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے تحصیل ہسپتال کا معائنہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور مختلف شعبوں میں طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف مریضوں کو معیاری طبی سہولیات، صفائی اور خوش اخلاقی کو یقینی بنائیں۔بعد ازاں انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے اقدامات کی مانیٹرنگ کی اور بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے سڑکوں کی دھلائی اور صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔میونسپل سٹیڈیم میں کھیلوں کی سہولتوں اور میونسپل پارک میں تفریحی انتظامات کا جائزہ لیا اور پودے بھی لگائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر