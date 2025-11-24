جنگلات، فشریز، وائلڈ لائف منصوبوں کیلئے فنڈز جاری
سوا تین ارب سے چھ سکیمیں جاری ، چار سکیموں کے 66فیصد کام مکمل، راجن پور میں تین ہزار ایکڑ رقبے پر ایگروفورسٹنگ مکمل،10لاکھ پودے لگائے گئےاپ گریڈیشن پروجیکٹ کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ، وائلڈ لائف رینجرز فورس قائم کردی،کرپٹ ملازمین کیخلاف سخت ایکشن ہوگا، رضوان قدیر کی دنیا سے گفتگو
ملتان(نعمان خان بابر سے)محکمہ جنگلات ، فشریز اور وائلڈ لائف میں سوا تین ارب کی لاگت سے چھے مختلف سکیمیں جاری ، ایک ارب روپے کا فنڈ میسر آنے پر چار سکیموں پر چھیاسٹھ فیصد کام مکمل ، راجن پور میں تین ہزار ایکڑ رقبے پر ایگرو فورسٹنگ کر لی جبکہ علی پور اور غازی گھاٹ میں دس لاکھ پودے لگا ئے ۔اپ گریڈ گرین پروجیکٹ کا،منصوبہ بھی آخری مراحل میں داخل ،وائلڈ لائف رینجرز فورس کے قیام سے اینٹی کرپشن کی مدد سے کرپٹ ملازمین کے خلاف بھی درختوں کی چوری پر کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔
محکمے میں پندرہ سے بیس کالی بھیڑوں کو نوکروں سے برخاست کرنے سے درختوں کی چوری کا سلسلہ بھی کافی حدتک رک جائے گا سپیشل سیکرٹری جنگلات، وائلڈ فشریز کیپٹن (ر) رانا رضوان قدیر کی روزنامہ دنیا سے گفتگو تفصیل کے مطابق دنیا بھر میں ماحولیاتی چیلنجز کے حوالے سے پاکستان کا دسواں نمبر ہے لیکن اس کے باوجود جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں درختوں کی کٹائی کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کو روکنے کے لئے وائلڈ لائف رینجرز فورس بنائی گئی ہے جبکہ درختوں کی کٹائی کو روکنے کے لئے بھی اقدامات کئے جارہے ہیں۔
اس حوالے سے کیپٹن (ر) رانا رضوان قدیر نے روز نامہ دنیا کو بتایا کہ محکمہ وائلڈ لائف ،جنگلات اور فشریز میں ساڑھے تین ارب روپے کی لاگت سے مختلف سکیمیں شروع کی گئی ہیں اور ایک ارب کا بجٹ میسر آنے پر مختلف سکیموں پر چھیاسٹھ فیصد کام بھی مکمل کر لیا ہے جس متعلقہ محکموں میں بہتری آ رہی ہے اور اس لئے فشریز ہاروسٹنگ کر کے جوڈن اور یو اے ای بھجوا رہے ہیں جبکہ چھے سو روپے کلو کے حساب سے آئندہ بھی فشریز ایکسپورٹ کریں گے رانا رضوان قدیر نے کہا کہ جنگلات کو بچانے کے لئے اینٹی کرپشن کی مدر سے محکمے کی کالی بھیڑوں کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں جس سے درختوں کی چوری کافی حدتک رک گئی ہے اور مختلف سوسائیٹیز میں درخت کاٹنے کے عوض درخت لگانے کی پالیسی سے صورتحال میں بہتری آرہی ہے جس کے ماحول پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے ۔