میپکو،لائن لائز میں کمی ،18 کروڑ یونٹس کی بچت ، 4 ارب 34 کروڑ منافع
لائن لاسز 13.5فیصد سے کم ہوکر 11.3فیصد پر آگئے ،چارماہ میں ڈھائی لاکھ افراد سے جرمانے کی مد میں1.6ارب روپے وصول،54ارب 45کروڑ روپے کی ریکوری
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے مالی سال 2025-26ء کے پہلے چار ماہ میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن لائن لاسز میں 2.3فیصد کمی کر کے قومی خزانے کو 18کروڑ یونٹس بجلی بچا کر 4ارب 34کروڑ روپے کا فائدہ پہنچایا ہے ۔ گزشتہ سال جولائی تا اکتوبر کے دوران ٹی اینڈ ڈی لاسز 13.6 فیصد تھے ، جو اب 11.3 فیصد پر آگئے ہیں۔چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے بتایا کہ بجلی چوروں کے خلاف ڈسکو سپورٹ یونٹ کے ساتھ رینجرز اور پولیس فورسز کی مدد سے بلاامتیاز ٹارگٹڈ آپریشنز کئے گئے ، جس کے نتیجے میں جنوبی پنجاب میں چار ماہ کے دوران 2 لاکھ 51ہزار افراد پر 7.84کروڑ یونٹس کا جرمانہ عائد ہوا۔
جس میں سے 1.6ارب روپے وصول کر کے خزانے میں جمع کروائے گئے ۔ریکوری کے حوالے سے اکتوبر 2025ء میں سرکاری اور گھریلو صارفین سے 54ارب 45کروڑ روپے وصول کئے گئے ، جس سے شرح وصولی 101.34 فیصد رہی۔ گھریلو صارفین سے 26 ارب 81کروڑ، کمرشل سے 6ارب 63کروڑ اور صنعتی صارفین سے 11 ارب 74 کروڑ روپے وصول کئے گئے ۔میپکو نے چار ماہ کے دوران 67 ہزار 270 نئے کنکشنز نصب کئے ، جس کے بعد صارفین کی کل تعداد 89لاکھ 26ہزار ہو گئی، اور کمپنی پاکستان کی سب سے بڑی بجلی تقسیم کار کمپنی بن گئی۔ اس دوران 1لاکھ 55ہزار 756 خراب اور جلنے والے میٹرز بھی تبدیل کئے گئے ۔