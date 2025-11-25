صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول ٹیچر انٹرنیز کی درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

  • ملتان
سکول ٹیچر انٹرنیز کی درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

ملتان (خصوصی رپورٹر) سکول ٹیچر انٹرنیز 2025 کے لیے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ میں ایک بار پھر توسیع کر دی گئی ہے ۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق سکولوں میں انٹرنیز کی بھرتی کے لیے مقررہ تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے اور اب تمام اہل امیدوار 26 نومبر 2025 تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔اس سے قبل درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ 21 نومبر تھی، جسے بعد میں 24 نومبر تک بڑھایا گیا تھا۔ تاہم پورٹل میں خرابی کے باعث دوبارہ توسیع کی گئی ہے تاکہ امیدوار بلا رکاوٹ اپنی درخواستیں جمع کروا سکیں۔ امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ تک درخواستیں مکمل اور درست معلومات کے ساتھ جمع کرائیں تاکہ بھرتی کے عمل میں شفافیت برقرار رہے ۔

 

