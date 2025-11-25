اردل روم ، متعدد پولیس ملازمین کی اپیلیں منظور
ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی جانب سے اردل روم کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس ملازمین کی محکمانہ اپیلوں کی سماعت کی گئی۔اردل روم کے دوران مختلف ملازمین کی جانب سے سزاؤں میں نرمی اور ۔۔۔
فیصلوں پر نظرثانی کی درخواستیں پیش کی گئیں جن پر سی پی او ملتان نے تفصیلی غور کیا۔ متعدد ملازمین کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کی سزاؤں میں نرمی کی گئی جبکہ دیگر درخواستوں پر قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے صادر کیے گئے ۔اس موقع پر سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے کہا کہ محکمانہ احتساب کے بغیر کسی بھی فورس میں مثالی ڈسپلن اور کارکردگی کا معیار برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔انہوں نے مزید کہا کہ شفاف اور منصفانہ احتسابی عمل سے نہ صرف فورس میں بہتری آتی ہے بلکہ عوام کا پولیس پر اعتماد بھی مضبوط ہوتا ہے ۔