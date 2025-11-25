صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

35ویں نیشنل گیمز کیلئے بیس بال ٹیم کا تربیتی کیمپ شروع

ملتان (خصوصی رپورٹر) 35 ویں نیشنل گیمز کے سلسلہ میں سپورٹس ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب بیس بال ٹیم کا تربیتی کیمپ ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس ملتان میں شروع ہو گیا ہے ۔۔۔

کیمپ کی سربراہی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ملتان عدنان نعیم کر رہے ہیں، جبکہ ٹیم میں شامل کھلاڑیوں نے کوچ کاشف شیرازی اور محمد حسن جمیل کو رپورٹ کیا۔سپورٹس ڈیپارٹمنٹ ملتان نے کیمپ کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، جن میں کھلاڑیوں کو قیام، طعام اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کیمپ کے پہلے سیشن میں کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کی۔ کیمپ تین دسمبر تک جاری رہے گا اور اس دوران کھلاڑیوں کو تربیت کے ساتھ پریکٹس میچز بھی کروائے جائیں گے تاکہ وہ نیشنل گیمز کے لیے بھرپور تیاری کر سکیں۔

 

