کبیروالا سبزی و فروٹ منڈی میں کمیشن مافیا سرگرم

  • ملتان
کبیروالا سبزی و فروٹ منڈی میں کمیشن مافیا سرگرم

صدرمنڈی ،نائب صدر کاشتکاروں سے 17سے 20فیصد کمیشن لینے لگے

ملتان (لیڈی رپورٹر )کبیروالا سبزی و فروٹ منڈی میں کمیشن مافیا کے سرگرم ہونے کا انکشاف۔ذرائع کے مطابق سبزی منڈی کے صدر نذیر عمرانہ اور نائب صدر شیخ عاصم کاشتکاروں سے غیر قانونی طور پر 17سے 20فیصد تک کمیشن وصول کرنے لگ گئے ۔ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ 2 فیصد کمیشن کے بجائے 8 سے 10 گنا زائد کمیشن وصول کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کسانوں کا آدھا منافع کمیشن مافیا کی جیب میں جا رہا ہے ۔کبیروالا اور اردگرد کے علاقوں سے آنے والے کاشتکاروں نے میڈیا کوبتایا کہ وہ منڈی میں اپنی سبزی، فروٹ اور اجناس بیچنے آتے ہیں لیکن ہم سے کمیشن کی صورت میں بھاری کٹوتی کی جا رہی ہے ، حکومت نے 2 فیصد کمیشن مقرر کیا ہے لیکن کمیشن مافیا ان سے 17سے 20فیصد کاٹ رہا ہے ،اگر کوئی کسان اعتراض کرتا ہے تو بولی روک دی جاتی ہے جس سے اس کا مال خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے ،یوں سارے کسان خاموش ہو جاتے ہیں ۔ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی حکام اور عملہ جان بوجھ کر کارروائی سے گریزاں ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ پنجاب مارکیٹ کمیٹی ایکٹ کے تحت کمیشن کے حوالے سے قوانین بالکل واضح ہیں اور کمیشن میں ازخود اضافہ قانونا جرم ہے جبکہ مارکیٹ کمیٹی کے حکام اور عملہ اس بات کے پابند ہیں۔

 

