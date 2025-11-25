میپکو،رحیم یار خان ماڈل بازاروں میں تاریں درست کرنیکا حکم
لٹکتی تاریں محفوظ طریقے سے نصب کی جائیں ،ڈی سی ،میپکو افسروں کا دورہ
ملتان (خصوصی رپورٹر) سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو رحیم یار خان سرکل عبدالحفیظ بھٹی نے ضلع بھر کے ماڈل بازاروں میں بجلی کی لٹکتی اور جھولتی تاروں کی مکمل درستگی اور انہیں سیٹ رائٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔ رحیم یار خان، خانپور، لیاقت پور اور صادق آباد ڈویژنوں کے ایگزیکٹو انجینئرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ تاروں کی درستگی کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے اور اسے بروقت مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی یا حادثے کا سامنا نہ ہو۔دریں اثناء ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ڈویژن ظہیر انور جھپہ نے ایگزیکٹو انجینئر آپریشن میپکو لیاقت پور ڈویژن اقبال حسین بھٹو کے ہمراہ لیاقت پور کے مرکزی بازار اور گھنٹہ گھر چوک کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر بجلی کی لٹکتی تاروں کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ گھنٹہ گھر چوک سمیت تمام مرکزی بازاروں میں ان تاروں کا مکمل خاتمہ کیا جائے ، شہریوں، خاص طور پر بچوں اور موٹر سائیکل سواروں کی حفاظت کے لیے تاریں مناسب اونچائی پر اور مکمل ترتیب کے ساتھ نصب کی جائیں۔