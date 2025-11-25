گھر سے الماری کا تالا توڑ کر 4 تولہ زیورات، 2 لاکھ نقدی چرا لی
کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود موضع دائرہ دین پناہ میں رہائشی وقاص کریم نے پولیس کو اطلاع دی کہ کام کے سلسلہ میں گھر سے باہر ہونے کے دوران نامعلوم ملزمان گھر میں داخل ہوئے اور۔۔۔
الماری کا تالا توڑ کر 4 تولہ طلائی زیورات، 2 لاکھ روپے نقدی اور زمین کے اہم کاغذات چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ متاثرہ کے مطابق واردات کے وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان سامان لے گئے ۔