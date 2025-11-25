دائرہ دین پناہ میں شراب برآمد، مشتبہ شخص گرفتار
کوٹ ادو (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) دائرہ دین پناہ میں شراب برآمد اور مشتبہ شخص گرفتار کر لیا گیا۔۔۔
اس بارے میں تفصیل کے مطابق تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود میں پولیس گشت کے دوران شمال ریلوے لائن کے قریب شراب فروش ٹبہ شاہ یعقوب کے غلام قاسم عرف متھن سیال کو مشکوک حالت میں پیدل آتے ہوئے پکڑا گیا، جس سے 30 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی۔ ملزم نے ابتدائی تفتیش میں شراب کو پینے اور فروخت کرنے کے لیے اپنے قبضے میں رکھنے کا اعتراف کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔