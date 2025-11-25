نامعلوم افراد دکاندار کو باتوں میں لگا کرساڑھے 5لاکھ چرا کر فرار
کچاکھوہ (نامہ نگار ) میں دو نامعلوم افراد چاول خریدنے کا بہانہ بنا کر ایک دکان میں داخل ہوئے اور دکاندار کو باتوں میں لگا کر سے ۔۔۔
ساڑھے پانچ لاکھ چرا کر فرار ہو گئے ۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے پہلے دکاندار کو باتوں میں الجھایا اور مناسب موقع ملتے ہی رقم اٹھا کر باہر نکل گئے اہل علاقہ نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش ظاہر کی اور مطالبہ کیا کہ پولیس گشت میں اضافہ کرے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ علاقے میں خوف و ہراس کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔