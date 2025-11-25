صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افراد دکاندار کو باتوں میں لگا کرساڑھے 5لاکھ چرا کر فرار

  • ملتان
نامعلوم افراد دکاندار کو باتوں میں لگا کرساڑھے 5لاکھ چرا کر فرار

کچاکھوہ (نامہ نگار ) میں دو نامعلوم افراد چاول خریدنے کا بہانہ بنا کر ایک دکان میں داخل ہوئے اور دکاندار کو باتوں میں لگا کر سے ۔۔۔

ساڑھے پانچ لاکھ چرا کر فرار ہو گئے ۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے پہلے دکاندار کو باتوں میں الجھایا اور مناسب موقع ملتے ہی رقم اٹھا کر باہر نکل گئے اہل علاقہ نے بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش ظاہر کی اور مطالبہ کیا کہ پولیس گشت میں اضافہ کرے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ علاقے میں خوف و ہراس کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صعنتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشر ویسلز کی ازسر نو جامع انسپکشن کا فیصلہ

اسلامیہ گریجوایٹ کالج میں انسدادِ منشیات آگاہی سیمینار کا انعقاد

پنک اور بلیووین سروسز عوام کیلئے بہترین سہولت:سی ٹی او

ستھرا پنجاب :ناقص کارکردگی پر چک جھمرہ کے کنٹریکٹر کا ٹھیکہ منسوخ

ایف ڈی اے کے پلاٹس کی کل نیلامی ، 6رکنی کمیٹی تشکیل

واسا کی انسداد ڈینگی آگاہی مہم، سکول کے طلباء میں پمفلٹس تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس