خواتین پر تشدد کے خاتمے کیلئے تعلیم و قانون لازمی:صدف عادل

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و چیئرمین ٹائیگرز لیگل فورم چوہدری محمد صدف عادل جٹ ایڈووکیٹ نے کہا کہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کیلئے حکومت شہریوں کی تعلیم و تربیت اور قانون کا نفاذ یقینی بنائے ۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے سماجی اور معاشی تحفظ کے بغیر معاشرہ اور ملک ترقی نہیں کر سکتے ۔۔۔

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہر شہری اور حکومت کی ذمہ داری ہے ۔ یہ پیغام انہوں نے خواتین پر تشدد کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر جاری کیا۔

 

