نواز لیگ کا ایجنڈا ملک کی معیشت کی بحالی ہے :شاہد اقبال
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سابق جنرل سیکرٹری چوہدری شاہد اقبال ایڈووکیٹ نے کہا کہ نواز لیگ کا ایجنڈا ملک کی معیشت کی بحالی، مہنگائی کا خاتمہ اور عوام کی خوشحالی ہے ۔۔۔
وقت نے ثابت کیا کہ ملک کو سنگین بحرانوں سے صرف نواز لیگ کی باصلاحیت قیادت ہی نکال سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مثالی اقدامات سے ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے ۔ حکومتی لائحہ عمل ہنگامی بنیادوں پر نافذ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک جلد معاشی طور پر مستحکم ہو اور عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔