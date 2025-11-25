آئل ٹینکر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق
قصبہ گجرات (نامہ نگار ) قصبہ گجرات میں ہیوی ٹریفک کی بے ہنگم آمدورفت اور غلط پارکنگ کے باعث ٹریفک حادثات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں آئل ٹینکر نے ایک موٹر سائیکل کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں نوجوان آصف رضا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔
