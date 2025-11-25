صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں محفل نعت کا انعقاد

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) محمد علی ظہوری نعت کونسل کے زیر اہتمام 52ویں عظیم الشان محفل نعت منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت پیر طریقت و شریعت پیر شیخ محمد صابر خورشیدی صابری نے کی جبکہ نظامت نشاط احمد شاہ ساقی نے انجام دی۔۔۔

محفل میں معروف نعت خواں علی رضا خان اور دیگر نے حضور سرور کونینؐ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی۔ پیر طریقت و شریعت محمد اظہر سلطان چادری جماعتی نے خطاب میں نعت خوانی کو عشق مصطفیٰ ؐ کا اظہار قرار دیا اور کہا کہ یہ محفل دلوں کو سکون اور معاشرے کو پاکیزگی عطا کرتی ہے ۔

 

