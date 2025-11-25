صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانیاں میں کچرے کے ڈمپ پر آگ بھڑک اٹھی

  • ملتان
جہانیاں میں کچرے کے ڈمپ پر آگ بھڑک اٹھی

جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں میں ستھرا پنجاب کے زیر انتظام کچرے کے ڈمپ پر آگ لگ گئی۔ کوڑا کرکٹ جلنے سے نکلنے والا زہریلا دھواں پورے علاقے میں پھیل گیا، جس سے سموگ کی شدت بڑھ گئی اور شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔۔۔

مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ دھواں بچوں اور بزرگوں کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ ، اور بدانتظامی اس مسئلے کی اصل وجہ ہے ۔ شہریوں نے ڈی سی خانیوال کی نشاندہی پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال نے نوٹس لیتے ہوئے ریسکیو کی فائر ٹینڈر کو آگ پر قابو پانے کے احکامات جاری کر دیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انار کلی،نیلا گنبد کے اطراف میں پیڈیسٹرن زون بنے گا

گنگا رام ہسپتال :مالی بے ضابطگیوں پر سخت کارروائی کافیصلہ

جنرل ہسپتال کو بون میرو ،کورنیئل ٹرانسپلانٹیشن کی اجازت

ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

سی ٹی او سے جاپانی وفد کی ملاقات، آبشار سنٹر کا دورہ

شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس