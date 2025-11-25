جہانیاں میں کچرے کے ڈمپ پر آگ بھڑک اٹھی
جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں میں ستھرا پنجاب کے زیر انتظام کچرے کے ڈمپ پر آگ لگ گئی۔ کوڑا کرکٹ جلنے سے نکلنے والا زہریلا دھواں پورے علاقے میں پھیل گیا، جس سے سموگ کی شدت بڑھ گئی اور شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔۔۔
مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ دھواں بچوں اور بزرگوں کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ ، اور بدانتظامی اس مسئلے کی اصل وجہ ہے ۔ شہریوں نے ڈی سی خانیوال کی نشاندہی پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال نے نوٹس لیتے ہوئے ریسکیو کی فائر ٹینڈر کو آگ پر قابو پانے کے احکامات جاری کر دیے ۔