وین کی موٹرسائیکل کو ٹکر، بیوی جاں بحق ، شوہر ، بیٹی زخمی
بورے والا (نمائندہ دنیا ، سٹی رپورٹر)وین کی موٹرسائیکل کو ٹکر، بیوی جاں بحق ، شوہر ، بیٹی زخمی، 14 سالہ نوجوان بھی لقمہ اجل بن گیا تھا ،زیر تعمیر ڈلن بنگلہ روڈ پر ایک اور شدید حادثہ پیش آیا۔۔۔
شکیلہ بی بی اپنے شوہر یاسر اور بیٹی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ پک اپ وین سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں شکیلہ بی بی جاں بحق ہو گئی جبکہ اس کا شوہر اور بیٹی شدید زخمی ہوئے ۔ زخمیوں اور متوفیہ کی لاش کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسی روڈ پر کھڈے سے بے قابو ہو کر ایک 14 سالہ نوجوان بھی جاں بحق ہو چکا تھا۔ مقامی لوگ سڑک کی ناقص حالت کے خلاف شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔