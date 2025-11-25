صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایجوکیشن کا گورنمنٹ مڈل سکول ٹھٹھہ صادق آباد کا دورہ

  • ملتان
چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایجوکیشن کا گورنمنٹ مڈل سکول ٹھٹہ صادق آباد کا دورہ

جہانیاں (نمائندہ دنیا) چیف ایگزیکٹیو آفیسر ایجوکیشن خانیوال فیاض احمد سندھو نے اچانک گورنمنٹ مڈل سکول ٹھٹھہ صادق آباد کا سرپرائز وزٹ کیا۔۔۔

کلاسز اور سکول کے بہترین صفائی انتظامات پر ہیڈماسٹر رانا اصغر علی اور سٹاف کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اساتذہ اور طلباء کی حاضری پر تسلی کا اظہار کیا۔ سکول ہذا کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دی گئی کمرے کی گرانٹ پر انجینئر چوہدری طلحہ کو ہدایت جاری کی گئی۔ انجینئر طلحہ نے سکول کے کمرے اور دیوار کی تعمیر کے لیے جگہ کے تعین پر سکول ممبران کے مشورے کو سراہا اور سکول کونسل کے ممبران سے ملاقات کرتے ہوئے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔

 

